Çinli Star Vision, Umman ile 200 milyon dolarlık yapay zeka destekli uydu ağı kuruyor

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Çinli uydu şirketi, gemi takibi ve afet izleme çalışmalarında kullanılmak üzere Umman için yapay zeka destekli uydular üretecek.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, merkezi Hangcou kentinde bulunan Star Vision şirketi, Umman şirketi Oman Lens ile yapay zeka desteğiyle yörüngede görüntü işleme kabiliyetine sahip 20 uydudan oluşan bir ağ oluşturmak üzere anlaşmaya vardı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın geçen hafta Çin'e yaptığı ziyarette imzalanan anlaşma kapsamında ayrıca Umman'da bir uydu test ve montaj merkezi kurulacak, 30 Umman vatandaşı öğrenciye yüksek lisans bursları, 1000 teknikere eğitim sağlanacak ve iki ülke arasında uzay ve yapay zeka teknolojileri alanında ortak bir laboratuvar oluşturulacak.

200 milyon dolar bedelli anlaşma, Çinli bir uzay şirketinin bugüne dek imzaladığı en büyük ticari anlaşma oldu.

Yapay zeka destekli uydular, yörüngede veri işleme kapasitesi sayesinde unsurları analiz ederek yalnızca gerekli görüntüleri yer kontrolüne iletecek, böylece uydu sinyal bandının gereksiz kullanımı önlenebilecek.

Uyduların Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin takibi ile afet izleme çalışmalarında kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: AA