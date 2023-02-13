Çinli Sivil Kurtarma Ekibi Malatya'da Enkazlar Arasında Hayatta Kalanları Arıyor

Çinli bir sivil arama kurtarma timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi, Malatya'daki deprem bölgesinde yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalışıyor, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mavi Gök Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

MALATYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Çinli sivil kurtarma timi Mavi Gök Kurtarma Ekibi, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekip geçtiğimiz günlerde enkaz altından üç kişiyi başarıyla kurtardı ve bunlardan biri de 83 yaşındaki bir kadındı. Kurtarılan kadının hastanede olduğu ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Çinli bir sivil kurtarma timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi, Malatya'daki deprem bölgesinde yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalışıyor, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mavi Gök Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Çinli bir sivil kurtarma timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi, Malatya'daki deprem bölgesinde yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalışıyor, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mavi Gök Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Çinli bir sivil kurtarma timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi, Malatya'daki deprem bölgesinde yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalışıyor, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mavi Gök Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)