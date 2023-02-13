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Çinli Sivil Kurtarma Ekibi Malatya'da Enkazlar Arasında Hayatta Kalanları Arıyor

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Çinli Sivil Kurtarma Ekibi Malatya'da Enkazlar Arasında Hayatta Kalanları Arıyor

MALATYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Çinli sivil kurtarma timi Mavi Gök Kurtarma Ekibi, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çinli Sivil Kurtarma Ekibi Malatya'da Enkazlar Arasında Hayatta Kalanları ArıyorÇinli bir sivil arama kurtarma timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi, Malatya'daki deprem bölgesinde yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalışıyor, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mavi Gök Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

MALATYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Çinli sivil kurtarma timi Mavi Gök Kurtarma Ekibi, Malatya'da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekip geçtiğimiz günlerde enkaz altından üç kişiyi başarıyla kurtardı ve bunlardan biri de 83 yaşındaki bir kadındı. Kurtarılan kadının hastanede olduğu ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Çinli Sivil Kurtarma Ekibi Malatya'da Enkazlar Arasında Hayatta Kalanları ArıyorÇinli bir sivil kurtarma timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi, Malatya'daki deprem bölgesinde yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalışıyor, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mavi Gök Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Çinli Sivil Kurtarma Ekibi Malatya'da Enkazlar Arasında Hayatta Kalanları ArıyorÇinli bir sivil kurtarma timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi, Malatya'daki deprem bölgesinde yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalışıyor, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mavi Gök Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Çinli Sivil Kurtarma Ekibi Malatya'da Enkazlar Arasında Hayatta Kalanları ArıyorÇinli bir sivil kurtarma timi olan Mavi Gök Kurtarma Ekibi, Malatya'daki deprem bölgesinde yerel kurtarma ekipleriyle birlikte çalışıyor, 13 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mavi Gök Kurtarma Ekibi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
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