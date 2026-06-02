Çin, Ebola ile Mücadeleye Destek İçin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne Uzman Ekip Gönderiyor

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Beijing'den yola çıkan Çinli uzman ekibin görüntüleri

Çinli uzmanlardan oluşan bir sağlık ekibi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınıyla mücadele çalışmalarına destek vermek amacıyla salı günü erken saatlerde Çin'in başkenti Beijing'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne doğru hareket etti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu pazartesi günü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 17 Mayıs'ta Kongo'daki Ebola salgınını "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu" olarak değerlendirmesinin ardından Çin hükümetinin bölgeye üst düzey uzmanlardan oluşan bir ekip gönderme kararı aldığını duyurdu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

