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Çinli otomobil üreticileri, Torino Otomobil Fuarı'nda birçok ödül kazandı

Çinli otomobil üreticileri, Torino Otomobil Fuarı'nda birçok ödül kazandı
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ROMA, 12 Eylül (Xinhua) -- 2026 Torino Otomobil Fuarı, cuma günü İtalya'nın Torino kentinde başladı.

ROMA, 12 Eylül (Xinhua) -- 2026 Torino Otomobil Fuarı, cuma günü İtalya'nın Torino kentinde başladı. 132 yeni araç modelinin tanıtıldığı fuarda, test sürüşleri ve otomotiv tasarımına odaklanan çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Aynı gün Teatro Regio'da gerçekleştirilen Torino Otomotiv Tasarım Ödülleri töreninde çok sayıda Çinli otomobil üreticisi ödül aldı.

Çin'in Milano Başkonsolosu Zhang Chenggang, törende yaptığı konuşmada, Çin otomotiv sektörünün bağımsız inovasyon, ürün kalitesi ve kullanıcı deneyimine giderek daha fazla önem verdiğini söyledi.

İtalya'nın endüstriyel tasarım, marka kültürü ve mühendislik araştırma geliştirme alanlarında kapsamlı uzmanlığa sahip olduğunu belirten Zhang, iki ülkenin birbirini tamamlayan güçlü yönlerini ve işbirliğini geliştirebilecekleri birçok alan bulunduğunu ifade etti.

Bu yılki törene Çin ve diğer ülkelerden toplam 47 otomotiv markası ve tasarım kuruluşu katıldı. Chery, Geely, Great Wall Motor (GWM) ve GAC'nin de aralarında bulunduğu Çinli otomobil üreticileri çeşitli kategorilerde ödüller kazandı.

GAC'nin AION UT modeli şehir otomobili kategorisinde, Geely'nin K011 modeli de aile otomobili kategorisinde En İyi Dış Tasarım ödüllerini alırken, LEPAS'ın L6 modeli ve GWM'nin ORA 5 modeli de aynı kategorilerde En İyi İç Tasarım ödüllerine layık görüldü. Geely'nin Starray EM-i modeli, Chery'nin Tiggo 9 modeli ve GWM'nin TANK 300 modeli ise üç kategoride En İyi Teknolojik İnovasyon ödüllerini kazandı.

BYD'nin Yangwang U9 modeli, Çin'de Yılın Performans Otomobili ödülünü alırken, Audi'nin Concept C modeli, Dünyada Yılın Konsept Otomobili seçildi. Chery Holding Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue ise Yılın Kişisi ödülüne layık görüldü.

Torino Otomobil Fuarı Başkanı Andrea Levy, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Çinli otomobil üreticilerinin İtalya ve Avrupa'ya yeni teknolojiler getirdiğini ve yerel tüketiciler arasında giderek daha fazla kabul gördüğünü söyledi.

Levy, Çin ile Avrupa arasında otomotiv tasarımı, teknolojik inovasyon ve sanayi alanlarındaki işbirliği ve etkileşimin iki tarafın birbirinden öğrenmesine ve daha iyi araçlar geliştirmesine imkan sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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