Nevşehir'de yaşayan Çinli Huanhuan eşinden etkilenerek Müslüman oldu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Huanhuan Yın, eşinin etkisiyle Müslüman oldu. İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasimi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Huanhuan Yın, eşinin yaşantısından etkilenip Müslüman oldu.

İlçede esnaflık yapan Şenol İler'in Müslüman olmaya karar veren eşi Huanhuan Yın için İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

İlçe Müftüsü Şükrü Safa ve şahitlerin katıldığı merasim, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, Huanhuan'a İslam'ın temel inanç esasları hakkında bilgilendirme yapıldı ve ihtida sürecine dair açıklamalarda bulunuldu.

Ardından Huanhuan, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor

Savaş sürerken Trump'tan "İran" itirafı: ABD halkı...
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

Galatasaray'la anılıyordu: İmzayı atıyor
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanığın sözleri bomba etkisi yarattı
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı

Nefes kesen anlar: Kargaların intikamı
Kerem Aktürkoğlu kendisine ve ailesine hakaret edenler için harekete geçti

Kendisine ve ailesine hakaret edenlerin başları yandı