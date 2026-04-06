Nevşehir'de yaşayan Çinli Huanhuan eşinden etkilenerek Müslüman oldu
Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Huanhuan Yın, eşinin etkisiyle Müslüman oldu. İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida merasimi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
İlçede esnaflık yapan Şenol İler'in Müslüman olmaya karar veren eşi Huanhuan Yın için İlçe Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.
İlçe Müftüsü Şükrü Safa ve şahitlerin katıldığı merasim, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda, Huanhuan'a İslam'ın temel inanç esasları hakkında bilgilendirme yapıldı ve ihtida sürecine dair açıklamalarda bulunuldu.
Ardından Huanhuan, şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.