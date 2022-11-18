Çinli Dev Pandalar, Dünya Kupası Öncesi Doha'nın İlk Panda Evi'nde Halkla Buluştu

Dev panda Jing Jing, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Al Khor Parkı'ndaki Panda Evi'nde görülüyor, 17 Kasım 2022. İki dev panda, üç yaşındaki dişi Si Hai ve dört yaşındaki erkek Jing Jing, Perşembe günü Katar 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde ilk kez halkın önüne çıktı.

Zhou, "Buradaki uzmanlar dev pandalara bakmak için çok çalışıyorlar ve pandalarla daha iyi iletişim kurabilmek için lehçeyi öğrenmeye çalışıyorlar. Gerçekten harika bir iş çıkardıklarını söylemeliyim" dedi.

Dev panda Jing Jing, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Al Khor Parkı'ndaki Panda Evi'nde görülüyor, 17 Kasım 2022. İki dev panda, üç yaşındaki dişi Si Hai ve dört yaşındaki erkek Jing Jing, Perşembe günü Katar 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde ilk kez halkın önüne çıktı. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua)

Katar'ın başkenti Doha'nın ilk Panda Evi, 2022 Katar Dünya Kupası öncesinde resmen halka açıldı.

DOHA, 18 Kasım (Xinhua) -- Katar'ın başkenti Doha'nın ilk Panda Evi, Perşembe günü Katar 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına üç gün kala resmen halka açıldı.

Al Bayt Stadyumu yakınlarındaki Al Khor Park'ta yer alan Panda Evi, Çin'in dev pandaları üç yaşındaki dişi Si Hai ve dört yaşındaki erkek Jing Jing'in yuvası olacak.

Ortadoğu bölgesindeki ilk dev pandalar olan çifte, Jing Jing için Suhail ve Si Hai için Soraya olmak üzere gökteki yıldızlar anlamına gelen iki Arap adı verildi.

Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan Eyaleti'ndeki Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi altındaki Wolong Shenshuping panda merkezinde dünyaya gelen Si Hai ve Jing Jing, 19 Ekim'de Katar'a geldi ve ayrı ayrı ve tamamen klimalı olan alanlarında halkla buluşmadan önce 21 günlük bir karantinadan geçti.

Dev panda Si Hai, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Al Khor Parkı'ndaki Panda Evi'nde görülüyor, 17 Kasım 2022. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)

Törene katılan Çin'in Katar Büyükelçisi Zhou Jian, dev pandaların gelişinin Çin-Katar ilişkisinde bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Zhou, "Bu yalnızca 1,4 milyar Çinlinin Katar Dünya Kupası'na en iyi dileklerini taşımakla kalmıyor, aynı zamanda Çin'in Katar'ın kupaya ev sahipliği yapmasına tam desteğini gösteriyor" dedi.

Büyükelçi Zhou, "Dev pandaların, iki ülke arasındaki dostluğu derinleştirerek ve çeşitli alanlarda işbirliğini genişleterek Çin-Katar ilişkilerinin yeni bir sembolü haline geleceği kesin" diye konuştu.

Dev panda Si Hai, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Al Khor Parkı'ndaki Panda Evi'nde görülüyor, 17 Kasım 2022. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)

Dev pandaların buraya taşınmalarından bu yana titiz ve özenli bir bakım gördüklerini de kaydeden Zhou, pandaların şu an için belli bir Sichuan lehçesini anlayabildiklerini sözlerine ekledi.