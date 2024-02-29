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Çinli COMAC Şirketinin Uçakları Test Uçuşlarına Başladı

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Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919 ve ARJ21 tipi jet yolcu uçakları, Güneydoğu Asya'da test uçuşlarına başladı. Uçaklar, önümüzdeki iki hafta boyunca Vietnam, Laos, Kamboçya, Malezya ve Endonezya'da yoğun bir programdan geçecek. İki model, Singapur Havacılık Fuarı'nda büyük ilgi topladı.

Çinli COMAC şirketinin uçaklarından çeşitli görüntüler

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919 ve ARJ21 tipi jet yolcu uçakları, Salı günü Güneydoğu Asya'da test uçuşlarına başladı.

İki jet yolcu uçağı, önümüzdeki iki hafta boyunca Vietnam, Laos, Kamboçya, Malezya ve Endonezya'da yoğun bir programdan geçecek.

İki model, Pazar günü sona eren 2024 Singapur Havacılık Fuarı'nda büyük ilgi topladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Endonezya Kamboçya Singapur Vietnam Malezya Laos Ulaşım Havacılık Teknoloji Güncel Haberler

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