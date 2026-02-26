Kütahya'da Çinili Cami'nin yıkılarak yeniden yapılması için çalışmalar sürüyor

Kütahya'nın simgeleri arasında yer alan Çinili Cami'nin, yıkılma riski nedeniyle yıkılarak aslına uygun yeniden inşa edilmesi için hazırlanan röleve çizim projelerinin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunulduğu bildirildi.

Maltepe Mahallesi'nde 1970'li yıllarda ressam ve neyzen Ahmet Yakupoğlu'nun öncülüğünde mimari proje ve mühendislik hizmeti alınmadan hayırseverlerin katkılarıyla imece usulü çini ve seramiklerle kaplanarak inşa edilen, mülkiyeti bağış yoluyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) devredilen Çinili Cami'nin yıkılarak yeniden inşa edilmesi için çalışmalar sürüyor.

DPÜ Genel Sekreteri Yusuf Çetin, gazetecilere, yıkılma riski nedeniyle ibadete kapatılan 64 metrekare büyüklüğündeki caminin yeniden inşası kapsamında içinde ve dışında bulunan 70 bin adet çini ve seramiğin özenli çalışmayla sökülmesi işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Caminin mevzuata uygun, sağlam ve kalıcı şekilde tamamlanarak en kısa sürede yeniden ibadete açılmasını hedeflediklerini belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Bu çalışma üniversitemiz, belediye, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve ilgili kurumların eş güdümüyle yürütülen çok paydaşlı bir süreçtir. Her bir kurum kendi görev ve sorumluluk alanına yönelik olağanüstü gayret göstermektedir. Üniversite olarak üzerimize düşen tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmekte, süreci ilk günden itibaren kararlılıkla ve hassasiyetle takip etmekteyiz."

Çetin, çalışmaların her adımının proje onayı, imalat detayları, malzeme seçimi ve uygulama aşamaları dahil olmak üzere Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun değerlendirmesine sunularak onay süreçleri tamamlandıktan sonra ilerlediğini vurguladı.

Cami inşaatı yapım işinin mart ayında ihaleye çıkarılacağını bildiren Çetin, "Mevcut durumda yapının çini-seramik sökümü sonrası durumunu gösterir röleve projesine yönelik çalışmalara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun gözetiminde devam edilmekte olup, yeni yapılacak binaya ait statik-mekanik-elektrik projelerinin hazırlanması işine yönelik ihale için Kamu İhale Kurumuna EKAP üzerinden başvuru yapılmıştır. Mart ayı içerisinde ihale gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda jeolojik etüt ve zemin güçlendirme çalışmaları devam etmektedir." bilgisini verdi.

Çetin, Çinili Cami'nin Kütahya'nın değeri olduğunu, bu eserin hem deprem güvenliğini sağlamayı hem de Ahmet Yakupoğlu'nun sanat anlayışını ve kentin çini mirasını özgün kimliğiyle gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.