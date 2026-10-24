Çinghay'da 5,3 büyüklüğündeki deprem Yüşu'da 10 kilometre derinlikte oldu

Çinghay'da 5,3 büyüklüğündeki deprem Yüşu'da 10 kilometre derinlikte olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Deprem Ağları Merkezinin (CENC) açıklamasına göre, Çinghay eyaletinde akşam saatlerinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yüşu Tibet Özerk İli olan ve 10 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntıda henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde merkez üssü Çinghay eyaletinin Yüşu Tibet Özerk İli olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi.
Kaynak: AA