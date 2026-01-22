Haberler

Aydın'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

Güncelleme:
Aydın'ın Çine ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılardan sağlık durumu iyi.

Aydın'ın Çine ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

B.U'nun (45) kullandığı 09 AL 212 plakalı otomobil, Aydın-Çine kara yolu Yağcılar Mahallesi'nde N.D. (28) yönetimindeki 48 N 4834 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel
