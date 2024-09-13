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Narin cinayetini çözecek ses kaydı ortaya çıktı! Amcadan "Kız öldü mü Ramazan?" sorusu

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Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken cinayetin düğümünü çözecek bir ses kaydı ortaya çıktı. Amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detaylarına ulaşılırken, Güran'ın yönelttiği "Kız öldü mü Ramazan?" sorusuna erişilmesi cinayetin çözülebilmesi büyük bir adım oldu.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında anne ve ağabeyinin de bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CİNAYETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ"

Narin'in katledilişine ilişkin soruşturma sürerken cinayetin sırrını çözecek bir ses kaydı dosyaya girdi. Halk TV muhabiri Ferit Demir şu ifadeleri kullandı; "Cinayetin sırrı çözüldü. Şu anda tutuklamaya sevk edilen sanıklardan birinin ses kaydı dosyaya girdi. Tutuklamaya sevk edilen 9 kişi var.

"NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI"

Bu kişiler arasında Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy var. Salim Güran'la Ramazan Atasoy Narin kaybolduktan sonra telefon görüşmesi yaptı. O kayıtlar ortaya çıktı. O ses kayıtlarında amca Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'a 'Ramazan kız öldü mü?' dediği duyuldu.

"NARİN'İN SAĞ TESLİM EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Bu ses kayıtlarından Narin'in Ramazan Atasoy'a sağ teslim edildiği ortaya çıkıyor. Aynı zamanda itirafçı Nevzat Bahtiyar ile Ramazan Atasoy'un birlikte olduğu gerçeği de ortaya çıkıyor."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Bakkal Market:

Anneye bak hele vay babam vay

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