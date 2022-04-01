Firari cinayet şüphelisi, saklandığı ahırda yakalandı

URLA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Urla ilçesinde, geçen yıl inşaat işçisi Osman Küçük'ü (58) öldürdüğü iddiasıyla aranan C.İ. (58), saklandığı ahırda yakalandı. Polis, ahırın sahibi C.D.'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 19 Ağustos 2021'de, Yenikent Mahallesi'ndeki metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, arazide hayvanlarını otlatanlar, metruk binadan kötü kokular gelmesi üzerine içeri girdi. Erkek cesedi olduğunu fark edenler, polise bildirdi. Yapılan çalışmada, cansız bedenin, 2 çocuk babası inşaat işçisi Osman Küçük'e ait olduğu, başına aldığı kesici alet darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cinayet şüphelisi olduğu belirlenen C.İ.'yi aramaya başladı. Aylardır polisten kaçan C.İ.'nin, ilçedeki ahırda saklandığı bilgisi üzerine, Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyonda C.İ. ile ahırın sahibi olduğu saptanan C.D., dün yakalanarak gözaltına alındı.