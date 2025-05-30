Çınarcık'ta Uçurtma Şenliği ve Plaj Temizliği Gerçekleşti

Çınarcık'ta Uçurtma Şenliği ve Plaj Temizliği Gerçekleşti
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Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Koruköy Sahili'nde çocuklar için düzenlenen uçurtma şenliğinde gökyüzü rengarenk uçurtmalarla doldu. Etkinlik kapsamında Kocadere Plajı'nda çevre temizliği yapıldı, öğrencilere çevre bilinci kazandırıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Koruköy Sahili çocukların uçurtmalarıyla renklendi.

İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren AKV Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Gülkent İlkokulu öğrencileri, Koruköy Sahili'nde düzenlenen uçurtma şenliğinde bir araya geldi.

Gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla adeta süsleyen çocuklar, doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Etkinliğe Çınarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Demirci ile diğer ilgililer de katıldı.

Çocuklar sahili temizledi

Çınarcık ilçesinde öğrenciler, Kocadere Plajı'nda temizlik çalışması yaptı.

Yalova İl Özel İdaresi koordinasyonunda düzenlenen Mavi Bayrak Çevre Eğitim Etkinliği, Kocadere Plajı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aras, Destek Hizmetleri Müdürü Yasir Akyol, Mavi Bayrak Sorumlusu Muharrem Adıyaman ve Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu öğrencileri katılım sağladı.

Plajda, öğrencilere yönelik çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında uygulamalı faaliyetler yürütüldü.

Öğrencilerin plajdan topladığı geri dönüştürülebilir atıklar sergilendi.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
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