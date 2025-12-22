Haberler

Çınarcık'ta kasaplara yönelik gıda güvenliği denetimi

Çınarcık'ta kasaplara yönelik gıda güvenliği denetimi
Güncelleme:
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, halk sağlığını korumak amacıyla kasaplarda hijyen, belge ve etiket kontrolleri yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere uyarılar yapıldı.

YALOVA (AA) –??????? Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda temininin sağlanması amacıyla kasaplara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Çınarcık Belediyesi Veteriner Hekimi Nesrin Fakirullahoğlu ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren kasaplarda hijyen, belge ve etiket kontrolleri yaptı. Gıda güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde işletmeler detaylı şekilde incelendi.

Denetimler sırasında; ürünlerin son tüketim ve üretim tarihleri, işletmelerin hijyen ve genel temizlik koşulları, ruhsat ve hijyen belgeleri, onaylı fiyat tarifeleri ile ürünlere ait etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı, mevzuat çerçevesinde işlem uygulandığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin belirli periyotlarla ilçe genelinde sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Murat Şener - Güncel
