Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri Çocuk Bilim ve Sanat Şenliği Düzenledi

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezinde Çocuk Bilim ve Sanat Şenliği düzenledi.

Çocuk Bilim ve Sanat Şenliği açılış konuşmasının ardından Bilim ve Sanat Şenliği tanıtım sunumu ile devam etti.

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı drama gösterisinin ardından üniversite öğrencilerin bilim ve sanat adına yapmış olduğu eserler sergide yer aldı.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, sergiyi tek tek gezerek öğretmen ve öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.