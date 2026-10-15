Çin, Zhuque-2E Y4 roketiyle 10 uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirdi

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JİUQUAN, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin, Zhuque-2E Y4 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden başarılı şekilde uzaya gönderdi.

Çarşamba günü Beijing saatiyle 19.40'ta fırlatılan roketle, 10 uydu önceden belirlenmiş yörüngelerine yerleştirildi.

Uçuş test görevinin tam anlamıyla başarılı olduğu belirtildi.

Fırlatılan uydular arasında, Adaspace Teknoloji Limited Şirketi (ADAspace) tarafından geliştirilen sekiz uydu da bulunuyor. Şafak-alacakaranlık yörüngelerinde çalışmak üzere tasarlanan bu uydular, şirketin "star compute" planının 02 grubunu oluşturuyor.

Ticari havacılık ve uzay şirketi olan ADAspace'e göre bu uydularda yüksek performanslı hesaplama cihazları, yüksek hızlı uydular arası ve uydu-yer lazer iletişim cihazları, düşük ışık koşullarında çalışan kameralar ve diğer ekipmanlar bulunuyor.

Uydular, 10.000 vat seviyesinde sıvı soğutmalı akışkan döngüleri, ultra büyük açılabilir radyatif soğutma panelleri, tam alan lazer iletişim ağları ve temel modellerin yörüngede eğitimi gibi kilit teknolojilerin yörüngede doğrulanmasını gerçekleştirecek.

Şirket, 02 grubu uyduların yörünge testlerini gerçekleştirmeyi, teknolojik sürümleri ilerletmeyi ve uzay bilişim teknolojisini ve sektörel inovasyonu teşvik etmeyi planladığını açıkladı.

"Star Compute" planı, şirketin, 2.800 bilgi işlem uydusuyla uzayda yapay zeka altyapısı kurmayı hedefleyen iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Plan kapsamında ilk uydu grubu Mayıs 2025'te başarıyla fırlatıldı. Üçüncü grubun 2026 yılında yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua