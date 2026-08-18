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Çin'den Zambiya'da yeniden seçilen Devlet Başkanı Hichilema'ya tebrik

Çin'den Zambiya'da yeniden seçilen Devlet Başkanı Hichilema'ya tebrik
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Zambiya'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Hakainde Hichilema'yı tebrik etti. Lin, Çin'in Zambiya ile ilişkilere büyük önem verdiğini ve yeni yönetimle işbirliğini derinleştirerek iki ülke halkına fayda sağlamayı hedeflediğini belirtti. Zambiya Seçim Komisyonu verilerine göre Hichilema, oyların yüzde 50'sinden fazlasını alarak ikinci tura gerek kalmadan seçimi kazandı.

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yeniden Zambiya Cumhurbaşkanı seçilen Hakainde Hichilema'yı tebrik etti.

Lin salı günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Zambiya ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve Zambiya'nın yeni yönetimiyle birlikte çalışarak Çin-Zambiya kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını daha da derinleştirmeye ve her iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Zambiya Seçim Komisyonu tarafından yayımlanan verilere göre Hichilema, 2,9 milyondan fazla geçerli oy alarak toplam oyların yüzde 50'sinden fazlasını elde etti ve anayasal gereklilik doğrultusunda ikinci tura gerek kalmadan seçimi kazanmış oldu.

Kaynak: Xinhua
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