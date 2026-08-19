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Çin'de Bir İlk: Zhuque-3 Roketinin Birinci Kademesi Karada Başarıyla Geri Kazanıldı

Çin'de Bir İlk: Zhuque-3 Roketinin Birinci Kademesi Karada Başarıyla Geri Kazanıldı
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Çin, yeniden kullanılabilir Zhuque-3 roketinin birinci kademesini karaya kontrollü inişle geri kazanarak bu alanda önemli bir atılım gerçekleştirdi. Görev, uyduyu yörüngeye yerleştirirken roket teknolojisinde çığır açtı.

JİUQUAN, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin, yeniden kullanılabilir Zhuque-3 taşıyıcı roketini uzaya fırlatmasının ardından roketin birinci kademesini kontrollü şekilde karaya geri indirmeyi başardı. Böylece Çin'de ilk kez bir roketin birinci kademesi karada başarıyla geri kazanılmış oldu.

Zhuque-3 Y2 roketi, ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden çarşamba günü Beijing saatiyle 07.35'te fırlatıldı.

Roketin birinci kademesinin geri kazanım sahasında belirlenen konuma sorunsuz şekilde inmesiyle karada geri kazanım planlandığı gibi tamamlandı. İkinci kademe ise taşıyıcı roketle birlikte uzaya gönderilen Honghu-03 uydusunu önceden belirlenen yörüngeye yerleştirdi. Uçuş görevi başarıyla sonuçlandı.

Bu görev, 10 Temmuz'da Uzun Yürüyüş-10B roketinin birinci kademesinin denizde ağ yakalama sistemiyle başarıyla geri kazanılmasının ardından gerçekleştirildi.

Bu görevle birlikte bir roketin birinci kademesi, açılabilir iniş ayakları kullanılarak ilk kez karada kontrollü şekilde geri kazanıldı. Bu başarı, Çin'in yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli bir atılıma işaret ediyor.

Çinli ticari uzay şirketi LandSpace tarafından geliştirilen Zhuque-3, Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından düşük maliyetli, yüksek kapasiteli ve sık aralıklı fırlatmalarda kullanılmak üzere onaylanan, yeni nesil sıvı oksijen-metan yakıtlı bir roket olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua
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