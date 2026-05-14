Çin, Zhuque-2e Y5 Taşıyıcı Roketini Uzaya Fırlattı

JİUQUAN, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin, perşembe günü Zhuque-2E Y5 taşıyıcı roketini uzaya gönderdi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden Beijing saatiyle 11.00'de fırlatılan roketin ikinci aşaması, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Roketi geliştiren Çinli özel uzay şirketi LandSpace, roketin 2,8 tonluk özel bir test yükünü 900 kilometre irtifadaki yörüngeye taşıdığını belirtti.

ZQ-2E, şirketin özgün tasarımı olan ZQ-2 taşıyıcı roketinin modifiye edilmiş bir versiyonu olma özelliği taşıyor. Yörüngeye ulaşan dünyanın ilk sıvı oksijen-metan yakıtlı roketi olan ZQ-2 serisi, Çin'in fırlatma araçlarında düşük maliyetli yeni nesil sıvı yakıt teknolojisine geçişinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

LandSpace yetkilileri sıvı oksijen ve metan yakıtlı orta sınıf bir taşıyıcı roket olan ZQ-2E'nin, ağır yük kapasitesini artırdığını ve tek bir roketle çoklu uydu fırlatma görevleri için mühendislik yetkinliği kazandığını belirtti. Yetkili ayrıca, roketin uydu interneti ve büyük ölçekli uydu takımyıldızı projelerinin hızlandırılması için kritik bir altyapı desteği sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua