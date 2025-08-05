Çin, Yeni İnternet Uydu Grubunu Uzaya Fırlattı

Çin, Yeni İnternet Uydu Grubunu Uzaya Fırlattı
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Çin, Hainan eyaletindeki fırlatma alanından Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketiyle yedinci alçak yörünge internet uydu grubunu başarıyla uzaya gönderdi.

WENCHANG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin, yeni bir internet uydu grubunu Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketiyle uzaya fırlattı.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan pazartesi günü Beijing saatiyle 18.21'de fırlatılan roket, yedinci alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenmiş yörüngesine başarılı bir şekilde yerleştirdi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 587. görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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