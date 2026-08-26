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Çin, yapay zeka sektörü için yaklaşık 200 temel standart oluşturdu

Çin, yapay zeka sektörü için yaklaşık 200 temel standart oluşturdu
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Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, yapay zekanın tüm üretim zincirine entegre edildiğini ve birçok kentte etik incelemelerin yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) 6G temel teknolojileri için çalışmaların hızlandırılacağını ve ticari kullanım için zemin hazırlanacağını açıkladı.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin, yapay zeka sektörünün sağlam ve kurallı gelişimini sağlamak amacıyla bugüne kadar yaklaşık 200 temel standart oluşturduğunu bildirdi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin çarşamba günü Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin düzenlediği basın toplantısında yapay zekayı; araştırma ve geliştirme, tasarım, üretim, imalat ve kalite kontrolün yanı sıra işletme ve bakım da dahil olmak üzere tüm zincire büyük ölçüde entegre ettiklerini söyledi.

Xin, birçok kentin yapay zeka etik incelemeleri ve hizmet uygulamaları yürütmesini sağladıklarını kaydetti.

Bakanlığın Bilgi ve İletişim Geliştirme Dairesi Direktörü Liu Yulin ise, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) temel 6G teknolojilerini ilerletme çalışmalarının hızlandırılacağını belirtti.

Liu, 6G sektörünün yetkin hale gelmesini ve ekosisteminin inşasını hızlandırmak amacıyla kesintisiz teknoloji denemelerinin ve standart geliştirme çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti. Liu, bu çalışmaların 6G'nin ticari olarak kullanıma sunulmasına zemin hazırlayacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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