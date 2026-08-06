Çin'den ithal ofis ekipmanlarına güvenlik soruşturması

BEİJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, yabancı sistem yazılımı içeren çıktı alma ve kopyalama işlevlerine sahip ithal ofis ekipmanlarına yönelik ulusal güvenlik soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada, ilk değerlendirmelere göre bu tür ithal ofis ekipmanlarının dış ticaretle ilgili ulusal güvenlik çıkarlarını etkileyebileceği belirtildi.

Açıklamada, yabancı sistem yazılımının, yabancı kişi veya kuruluşlar tarafından geliştirilen, test edilen veya bakımı yapılan sürücü yazılımları ile gömülü yazılımları ifade ettiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, soruşturmaya konu ürünlerin ithalatı, ithal ürün, teknoloji veya hizmetlerin ulusal güvenlik çıkarları üzerindeki etkisi, ilgili sektörlerdeki iç talep ve yabancı mal, teknoloji veya hizmetlere bağımlılık düzeyi, ilgili yerli sanayilerin gelişmişlik durumu ve ithalatın bu sanayiler üzerindeki etkisi ile bu sanayilerin iç talebi karşılama ve ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet etme kapasitesi incelenecek.

Bakanlık, ilgili yabancı hükümetlerin politika ve tedbirlerinin Çin'in ulusal güvenlik çıkarları üzerindeki etkisinin yanı sıra dış ticaretle ilgili ulusal güvenlik çıkarlarını etkileyen diğer hususların da soruşturma kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

Soruşturma, yazılı bilgi talepleri, duruşmalar, yerinde incelemeler veya görevlendirilen taraflarca gerçekleştirilecek incelemeler yoluyla yapılabilecek. Bakanlık, veriler ışığında soruşturma raporu hazırlayacak veya davanın nasıl ele alınacağına dair karar verecek ve bunu kamuoyuna duyuracak.

Soruşturmanın, başlatılmasına ilişkin duyurunun yayımlandığı 5 Ağustos tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanması, ancak özel durumlarda bu sürenin uzatılabilmesi öngörülüyor.

Bakanlık, ilgili tarafların soruşturmanın başlatılması ve soruşturma usullerine ilişkin konularda, duyurunun yayımlanmasından itibaren 30 gün içinde yazılı görüş sunabileceklerini bildirdi.

Kaynak: Xinhua