Çin ve Vietnam Donanmaları 39. Ortak Devriye Görevini Gerçekleştirdi

GUANGZHOU, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Vietnam donanmaları, 19-20 Kasım tarihlerinde Beibu Körfezi sularında 39. ortak devriye görevini gerçekleştirdi. Devriye, iki ülke arasındaki ilgili anlaşmalar ve yıllık planlara uygun olarak iki filonun katılımıyla yapıldı.