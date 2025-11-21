Çin ve Vietnam Donanmaları 39. Ortak Devriye Görevini Gerçekleştirdi
GUANGZHOU, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Vietnam donanmaları, 19-20 Kasım tarihlerinde Beibu Körfezi sularında 39. ortak devriye görevini gerçekleştirdi. Devriye, iki ülke arasındaki ilgili anlaşmalar ve yıllık planlara uygun olarak iki filonun katılımıyla yapıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel