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Çin ve Umman liderleri ABD ve İran'a ateşkes, Yemen'de diyalog çağrısı yaptı

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Çin ve Umman liderleri, ABD/İsrail-İran ve Yemen'deki çatışmaların sonlandırılması için ateşkes ve diyalog çağrısı yaptı. Ortak açıklamada İslamabad Mutabakatı'na dönülmesi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüsefer çağrısı yer aldı.

Çin ve Umman liderleri, ABD/İsrail- İran Savaşının ve Yemen'deki çatışmaların sonlandırılması, sorunlara diyalog ve diplomatik yollarla çözüm aranması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Pekin'de bir araya geldi.

İki lider, görüşmenin ardından yayımladıkları ortak açıklamada, ABD ve İran'a barışçıl yollara bağlı kalma, kısa zamanda ateşkes sağlayarak çatışmalara son verme çağrısı yaptı.

Açıklamada, tarafların İslamabad Mutabakatı'na geri dönmesi gerektiğine işaret edilerek, nükleer sorun dahil kapsamlı bir anlaşmaya varılması için diyaloğun ve müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısı yer aldı.

Liderlerin, Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyrüseferin sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduğu vurgulanan açıklamada, bu konuda iletişimi sürdürecekleri kaydedildi.

Açıklamada, Yemen'deki sorunların da diyalog ve istişare ile çözülmesi, Yemen'in bağımsızlığının, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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