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Çin-Singapur ortak askeri tatbikatı

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Çin ve Singapur, Eylül başında Guangdong'un Zhanjiang kenti açıklarında gerçek mühimmat atışı, ikmal ve arama-kurtarma içeren ortak tatbikat düzenleyecek. Tatbikat, güveni derinleştirmeyi ve bölgesel barışı korumayı amaçlıyor.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Singapur, eylül ayının başlarında Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletinin Zhanjiang kenti yakınlarındaki deniz ve hava sahasında ortak tatbikat düzenleyecek.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında gerçek mühimmat kullanılan atış eğitimleri, seyir halindeyken ikmal ve ortak arama-kurtarma operasyonlarının yürütüleceği belirtildi.

Bakanlık, tatbikatın karşılıklı güveni derinleştirmeyi, uygulamaya dönük işbirliğini güçlendirmeyi ve bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa koruma kabiliyetini artırmayı amaçladığını kaydetti.

Çin ve Singapur, ilk ortak deniz tatbikatını 2015 yılında gerçekleştirmişti. Bu tür ortak tatbikatlar son yıllarda iki ülke arasındaki askeri etkileşimin düzenli bir parçası haline geldi.

Mayıs 2025'teki ortak tatbikat kapsamında Çin donanması, Singapur'a bir güdümlü füze fırkateyni ve bir mayınsavar gemisi göndermiş, iki taraf, ortak komuta ve planlama çerçevesinde deniz topçu atışları, denizde ikmal, ortak arama ve kurtarma gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirmişti.

Kaynak: Xinhua
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