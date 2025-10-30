Çin ve Pakistan'dan Uzay İşbirliği: Pakistanlı Astronotlar Eğitim Alacak

JİUQUAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çinli astronotlarla birlikte eğitim alacak iki Pakistanlı astronottan birinin, kısa süreli bir uzay uçuşu görevinde faydalı yük uzmanı olarak yer alacağını duyurdu.

Ajans Sözcüsü Zhang Jingbo, perşembe günkü basın toplantısında Pakistanlı astronotların seçim sürecinin, Çin ile Pakistan arasında bu yıl şubat ayında imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından resmen başladığını belirtti.

Pakistanlı astronotların seçiminin, Çinli astronotların seçim sürecine benzer şekilde yürütüleceğini kaydeden Zhang, bu sürecin ön seçim, ikinci tur seçim ve nihai seçim olmak üzere üç aşamadan oluşacağını ifade etti. Sözcü, ön seçimin an itibarıyla Pakistan'da devam ettiğini, ikinci tur ve nihai seçim süreçlerininse Çin'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Zhang, eğitim programlarının geliştirilmesi, eğitim materyal ve ekipmanlarının hazırlanması ve eğitim sırasında lojistik desteğin sağlanması gibi ikinci tur seçim hazırlıklarının halen devam ettiğini kaydetti.

Nihai seçimin tamamlanmasının ardından iki Pakistanlı astronot, planlanan şekilde Çinli meslektaşlarıyla birlikte eğitime başlayacak. Seçilecek bir Pakistanlı astronot, kısa süreli uzay görevine faydalı yük uzmanı olarak katılarak, uçuş sırasındaki rutin mürettebat görevlerini yerine getirmenin yanı sıra Pakistan adına bilimsel deneyler de yürütecek.

Zhang, "Tüm dünyadan meslektaşlarımızı Çin uzay istasyonunun uçuş görevlerine katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.