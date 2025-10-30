Haberler

Çin ve Pakistan'dan Uzay İşbirliği: Pakistanlı Astronotlar Eğitim Alacak

Çin ve Pakistan'dan Uzay İşbirliği: Pakistanlı Astronotlar Eğitim Alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, iki Pakistanlı astronotun kısa süreli uzay uçuşu görevinde eğitim alacağını açıkladı. Eğitim süreci, Çin ile Pakistan arasında imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından başlamış durumda.

JİUQUAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çinli astronotlarla birlikte eğitim alacak iki Pakistanlı astronottan birinin, kısa süreli bir uzay uçuşu görevinde faydalı yük uzmanı olarak yer alacağını duyurdu.

Ajans Sözcüsü Zhang Jingbo, perşembe günkü basın toplantısında Pakistanlı astronotların seçim sürecinin, Çin ile Pakistan arasında bu yıl şubat ayında imzalanan işbirliği anlaşmasının ardından resmen başladığını belirtti.

Pakistanlı astronotların seçiminin, Çinli astronotların seçim sürecine benzer şekilde yürütüleceğini kaydeden Zhang, bu sürecin ön seçim, ikinci tur seçim ve nihai seçim olmak üzere üç aşamadan oluşacağını ifade etti. Sözcü, ön seçimin an itibarıyla Pakistan'da devam ettiğini, ikinci tur ve nihai seçim süreçlerininse Çin'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Zhang, eğitim programlarının geliştirilmesi, eğitim materyal ve ekipmanlarının hazırlanması ve eğitim sırasında lojistik desteğin sağlanması gibi ikinci tur seçim hazırlıklarının halen devam ettiğini kaydetti.

Nihai seçimin tamamlanmasının ardından iki Pakistanlı astronot, planlanan şekilde Çinli meslektaşlarıyla birlikte eğitime başlayacak. Seçilecek bir Pakistanlı astronot, kısa süreli uzay görevine faydalı yük uzmanı olarak katılarak, uçuş sırasındaki rutin mürettebat görevlerini yerine getirmenin yanı sıra Pakistan adına bilimsel deneyler de yürütecek.

Zhang, "Tüm dünyadan meslektaşlarımızı Çin uzay istasyonunun uçuş görevlerine katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.