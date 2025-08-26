Çin ve Kamboçya Arasındaki Dostluk Güçleniyor

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, Beijing'de Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni ve kralın annesi Norodom Monineath Sihanouk ile bir araya geldi.

Xi, salı günü gerçekleştirilen görüşmede Çin'e bir kez daha ziyarette bulunan konuklarını samimi şekilde karşılayarak, Kral Sihamoni'yi Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü etkinliklerine davet etti.

Xi, nisan ayında Kamboçya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Kral Sihamoni'nin ve Kamboçya halkının kendisine karşı gösterdiği misafirperverliği hatırlattı.

Çin-Kamboçya ilişkilerinin uluslararası arenadaki değişikliklere yenik düşmediğini ve iki tarafın iyi günde kötü günde birliktelik sergileyerek sarsılmaz bir dostluk kurduğunu söyleyen Xi, bunun iki halk için son derece değerli bir kazanım olduğunu ve her iki tarafça da daha fazla takdir görmesi gerektiğini belirtti.

Xi, Çin ve Kamboçya'nın, uluslararası konjonktürde yaşanan değişim ve kaos karşısında birbirlerine daha sıkı destek vermesi, geleneksel dostluğu sürdürmesi, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmesi, yeni dönemde ortak geleceğe sahip her türlü koşulda geçerli Çin-Kamboçya topluluğunun inşasını hızlandırması ve iki halk için daha fazla fayda sağlaması gerektiğini ifade etti.

Xi, Kamboçya halkının ulusal koşullarına uygun kalkınma süreci izlemesini ve ülkelerinde uzun vadeli barış ve istikrarı sağlamasını kararlılıkla desteklediklerini vurguladı.

Sihamoni ve Monineath ise Çin'i tekrar ziyaret etmekten ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü etkinliklerine davet edilmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çin halkının dünya barışının sürdürülmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirten konuklar, bu katkıların sonsuza kadar hatırlanması gerektiğine işaret etti.

Sihamoni ve Monineath, dostluk hakkında sohbet ettiklerini, işbirliği alanlarını ele aldıklarını ve Xi'nin nisanda Kamboçya'ya yaptığı tarihi ziyarette elde edilen önemli sonuçlar hakkında konuştuklarını dile getirdi.

Kamboçya'nın ikili ilişkileri her zaman stratejik perspektiften değerlendirdiğini belirten konuklar, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu sürdürmeye ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip her türlü koşulda geçerli bir Kamboçya-Çin topluluğu inşa etmeye istekli olduklarını sözlerine ekledi.