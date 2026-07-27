Japonya ve Çin'den Manila'da görüşme iddiasına çelişkili açıklamalar

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Filipinler'in başkenti Manila'da Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştüğünü açıklarken Pekin, iki bakanın bir araya geldiğini reddediyor.

Manila'da 20-24 Temmuz'da düzenlenen 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Motegi ve Vang'ın ikili görüşme yapıp yapmadığı, iki ülkeden gelen farklı açıklamalar nedeniyle merak konusu oldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'deki günlük basın toplantısında bu konu hakkındaki bir soru üzerine, "Bu soruyu geçen hafta da cevapladım. Kafa karışıklığını gidermek için tekrarlıyorum. Dışişleri Bakanı Vang Yi, Manila'da Japon tarafıyla bir araya gelmedi ve böyle bir görüşme hiçbir zaman planlanmadı." ifadelerini kullandı.

Lin, tarafların Manila'da "tek bir kelime dahi konuşmadığını" ifade etti.

Öte yandan, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, Manila'daki toplantı marjında 23 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Vang ile görüşme fırsatı bulduğunu kaydetmiş, bu görüşmenin, Kasım 2025'te iki ülke arasında Tayvan Adası ile ilgili yaşanan diplomatik gerilim sonrası ilk olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA