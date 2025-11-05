Haberler

Çin ve Estonya Dışişleri Bakanları Diplomatik İlişkilerin 35. Yıldönümünü Kutladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile Beijing'de bir araya gelerek, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 35. yılını kutladı. Wang, karşılıklı güven ve işbirliği artırma vurgusu yaparken, Tsahkna da Estonya'nın tek Çin ilkesine bağlılığını dile getirdi.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günkü görüşmede içinde bulunduğumuz yılın, Çin ile Estonya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 35. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, karşılıklı güveni artırmak, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek, halklar arası ve kültürel etkileşimi güçlendirmek ve ikili ilişkilerin olumlu ivmesini pekiştirmek üzere Estonya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Wang, Avrupa'da Çin'e yönelik doğru algının yaygınlaşmasında Estonya'nın yapıcı rol oynamasını beklediklerini belirtti.

Tsahkna ise Estonya'nın tek Çin ilkesine bağlı olduğunu vurgulayarak, Çin ile her düzeyde etkileşimi geliştirmeye ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini teşvik etmeye hazır olduklarını söyledi.

Çok taraflılığa verdiği destek için Çin'e müteşekkir olduklarını kaydeden Tsahkna, iklim değişikliği ve diğer küresel sorunların üstesinden gelmek üzere Çin ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
