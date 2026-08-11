Çin ve Endonezya donanmaları ortak tatbikat yapacak

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Endonezya donanmalarının ağustos ayı ortasında Çin'in Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda ortak seyrüsefer tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamaya göre, tatbikat sırasında iki donanmaya ait fırkateynler, iletişim talimleri ve denizde ikmal operasyonları gibi bir dizi eğitim gerçekleştirecek.

Açıklamada tatbikatın, iki donanmanın ortak harekat kabiliyetini geliştirmeyi, tatbiki işbirliğini derinleştirmeyi ve bölgedeki barış ve istikrarı korumayı amaçladığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua