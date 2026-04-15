Cezayir'de Düzenlenen Çin-Arap-Afrika Sempozyumunda Medeniyetler Arası Etkileşim Ele Alındı

CEZAYİR, 15 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Cezayir Büyükelçisi Dong Guangli, Cezayir'de düzenlenen "Çin ile Arap- Afrika Ülkeleri Arasında Medeniyetler Arası Değişim ve Karşılıklı Öğrenme" konulu 1. Uluslararası Sempozyum'da bir konuşma yapıyor, 14 Nisan 2026.

Cezayir'in başkenti Cezayir'de salı günü düzenlenen sempozyumda, medeniyetler arası etkileşimden ekonomik ve ticari işbirliğine kadar çeşitli konular ele alındı.

Sempozyum, Çin, Cezayir ve Mısır dahil 13 ülkedeki üniversite ve araştırma kurumlarından 60'tan fazla uzman ve akademisyeni bir araya getirdi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua