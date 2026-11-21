Çin, Uzun Yürüyüş-8A ile 30'uncu internet uydu grubunu yörüngeye yerleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle 30'uncu alçak yörünge internet uydu grubunu Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan cuma günü Beijing saatiyle 19.59'da fırlattı. Roket, uydu grubunu önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla yerleştirdi.
WENCHANG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin, Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle uzaya yeni bir internet uydu grubu gönderdi.
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan cuma günü Beijing saatiyle 19.59'da fırlatılan roket, 30'uncu alçak yörünge internet uydu grubunu önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla yerleştirdi.
Kaynak: Xinhua