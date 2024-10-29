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Çin, Uzay İstasyonu İçin Uluslararası Astronot Seçiyor

Çin, Uzay İstasyonu İçin Uluslararası Astronot Seçiyor
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Çin İnsanlı Uzay Ajansı, uzay istasyonuna katılacak astronotları seçmek üzere diğer ülkelerle görüşmelere başladı. Lin Xiqiang, tüm insanlığın uzay kaynaklarının kullanımı için iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

JİUQUAN, 29 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Lin Xiqiang, Çin'in uzay istasyonu görevlerine katılmak üzere ortak ülkelerden astronot seçip eğitmek amacıyla görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

Xiqiang, Çarşamba gününün erken saatlerinde fırlatılacak Shenzhou-19 mürettebatlı uzay uçuşu görevi öncesinde Salı günü Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan'da düzenlediği basın toplantısında ajansın, diğer ülkelerin uzay ajanslarının ülkenin uzay istasyonunun uçuş görevlerine katılmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

"Hangi ülke katılırsa katılsın bu, tüm insanlığın kozmosun gizemlerini çözme arayışıdır" diyen Lin, mürettebatlı uzay görevlerinin, "uzay kaynaklarının kullanılmasında insanlığın en fazla aciliyet arz eden girişimi" olduğunu vurguladı.

Çin'in Tiangong uzay istasyonunda çok sayıda bilimsel uygulama kaynağı ve kapsamlı destek imkanlarının bulunduğunu ve Shenzhou mürettebatlı sistemi ve Tianzhou kargo sisteminin, Dünya ile uzay arasındaki personel ve malzemelerin güvenilir ve istikrarlı şekilde gidiş ve dönüşünü sağlayabildiğini kaydeden Lin, "Bu, uluslararası işbirliği için mükemmel bir platform oluşturuyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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