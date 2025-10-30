Haberler

Çin Uzay Araçları İlk Defa Uzayda Fare Deneyleri Yapacak

Güncelleme:
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-21 mürettebatının fareler üzerinde yörünge içi bilimsel deneyler yürüteceğini duyurdu. Uzayda yapılan bu deneyler, kemirgen memelilerin davranışlarının uzay koşulları üzerindeki etkilerini inceleyecek.

JİUQUAN, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-21 mürettebatının, uzay istasyonunda bulundukları süre boyunca fareler üzerinde yörünge içi bilimsel deneyler yürüteceğini duyurdu.

Ajans sözcüsü Zhang Jingbo, uzay aracının fırlatılmasından bir gün önce perşembe günü düzenlediği basın toplantısında 2 erkek ve 2 dişi olmak üzere 4 farenin Shenzhou-21 uzay aracıyla uzay istasyonuna taşınacağını ve yörüngede yetiştirileceğini söyledi.

Sözcü, Çin'in ilk kez uzayda kemirgen memelilerle ilgili deneyler yapacağını belirten Zhang, yörünge yürütülecek çalışmanın, yerçekimsiz ortam ve kapalı alan gibi uzay koşullarının bu hayvanların davranışları üzerindeki etkilerini incelemeye odaklanacağını ifade etti.

Zhang, farelerin daha sonra bir uzay aracıyla Dünya'ya geri getirileceğini ve uzay ortamında farelerin çeşitli doku ve organlarındaki stres tepkileri ile uyum sağlamaya yönelik değişiklikleri araştırmak için daha ileri bilimsel çalışmalar yürütüleceğini sözlerine ekledi.

Shenzhou-21 insanlı uzay aracının, cuma günü Beijing saatiyle 23.44'te Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmesi planlanıyor. Göreve katılacak astronotlar Zhang Lu, Wu Fei ve Zhang Hongzhang yörüngede kaldıkları süre boyunca toplam 27 yeni bilimsel ve uygulama araştırma projesi gerçekleştirecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
