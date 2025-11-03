Haberler

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Yabancı Liderler Katılacak

Çin Dışişleri Bakanlığı, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da yapılacak olan 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Gürcistan, Sırbistan, Nijerya ve Slovenya gibi ülkelerin liderlerinin katılacağını duyurdu.

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na birçok yabancı ülke liderinin katılacağını söyledi.

Sözcü, pazartesi günü yaptığı açıklamada davet üzerine Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Sırbistan Başbakanı Djuro Macut, Nijerya Temsilciler Meclisi Başkanı Abbas Tacudin ve Slovenya Ulusal Konseyi Başkanı Marko Lotric'in de aralarında bulunduğu yabancı liderlerin fuarın açılış törenine ve ilgili diğer etkinliklere katılacaklarını belirtti.

