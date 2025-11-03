Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Yabancı Liderler Katılacak

BEİJİNG, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na birçok yabancı ülke liderinin katılacağını söyledi.

Sözcü, pazartesi günü yaptığı açıklamada davet üzerine Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Sırbistan Başbakanı Djuro Macut, Nijerya Temsilciler Meclisi Başkanı Abbas Tacudin ve Slovenya Ulusal Konseyi Başkanı Marko Lotric'in de aralarında bulunduğu yabancı liderlerin fuarın açılış törenine ve ilgili diğer etkinliklere katılacaklarını belirtti.