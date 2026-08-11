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Çin, yasadışı Filipinlilere yasal işlem yaptı

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkede yasadışı çalışan veya ikamet eden 100'den fazla Filipinli hakkında yasal işlem yapıldığını, göçmenlik denetimlerinin güçlendirildiğini ve haklarının korunduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'de yasadışı olarak çalışan veya ikamet eden 100'den fazla Filipinli hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

Guo pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in ulusal göçmenlik makamlarının ülkeye yasadışı yollarla giren, yaşayan veya çalışan yabancılara yönelik denetimleri güçlendirmek amacıyla düzenli çalışmalar yürüttüğünü ve yasalar doğrultusunda özel operasyonlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Sözcü, özel operasyonlar sırasında Çinli göçmenlik yetkililerinin standartlara uygun ve medeni şekilde hareket ettiğini, ilgili yabancı uyrukluların hak ve çıkarlarının korunduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
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