Çin-Türk Kültür İşbirliği Sergisi Beijing'de Açıldı

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de başlayan "Porselen Mavisi, İpek Yolu'nda Buluşma: Topkapı Sarayı'ndaki Mavi-Beyaz Yuan Porselenleri ile Çin-Türk Medeniyetler Diyaloğu" başlıklı sergi, yüzlerce yıllık Çin-Türk kültürel işbirliğine ışık tutuyor.

Beijing Yunus Emre Enstitüsü çatısı altında yer alan Türk Kültür Merkezi ve Zhongshe Huang Yue Sanat Fonu tarafından ortaklaşa düzenlenen ve cumartesi günü kapılarını ziyaretçilere açan sergide Topkapı Sarayı'ndan getirilen, Yuan Hanedanı (1271-1368) dönemine tarihlenen 39 muhteşem porselen eser yer alıyor.

Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Selçuk Ünal, açılış töreninde yaptığı konuşmada sergiyi "tarihsel açıdan önemli ve simgesel olarak isabetli" diye nitelendirdi. Ünal, 600 yılı aşkın bir süre önce denizleri ve dağları aşarak Osmanlı İmparatorluğu'na ulaşan bu başyapıtların, nesiller boyunca Osmanlı sultanlarının himayesinde özenle korunduğunu söyledi.

"Yuan'ın mavi-beyaz porselenleri, sadece Çin seramik tarihine ait bir mücevher değil, aynı zamanda Çin ile Türkiye arasındaki 1000 yılı aşkın kültürel alışverişin de canlı kanıtıdır" diyen Ünal, bu tür sergilerin çağdaş işbirliğini güçlendirdiğini ve karşılıklı anlayışı derinleştirdiğini vurguladı.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eyüp Sarıtaş, merkezin 2021'deki açılışından bu yana sürdürdüğü "Çin ile Türkiye arasında kültürel etkileşim için bir pencere ve dostluk köprüsü" rolünü vurguladı. Sarıtaş, göz kamaştırıcı Yuan eserlerine dikkat çekerek, bu eserlerin İpek Yolu boyunca kültürleri birbirine bağlamadaki işlevini dile getirdi.

Zhongshe Huang Yue Sanat Fonu Genel Sekreter Yardımcısı Fan Yueying ise sergiyi "zaman ve mekana yayılan bir medeniyetler diyaloğu" diye tanımlayarak, Türkiye'de bu seramikler için "çini" ifadesinin kullanıldığını hatırlattı.

Sergi; Kökenler, Batıya Yolculuk, Diyalog ve Yankılar olmak üzere porselenin kültürel yolculuğunu yansıtan dört ayrı tematik bölümden oluşuyor.

Sergide Çin seramiklerinin değerli bir hazine olarak korunduğu Osmanlı Dönemi'ndeki ortam, arşiv görüntüleriyle yeniden canlandırılırken, Kaplan Desenli Kulplu Vazo, Anka Kuşu ve Şakayık Desenli Vazo, Ejderha Desenli Meiping Vazosu, Qilin Yuhuchun Vazosu ve Anka Kuşu Desenli Kabak Biçimli Vazo gibi başyapıtlar sergilenen eserler arasında yer alıyor.