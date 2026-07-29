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Çin Ticaret Bakanlığı: Çin'in yapay zeka ihracatı, gücünü inovasyon ve sanayi altyapısından alıyor

Çin Ticaret Bakanlığı: Çin'in yapay zeka ihracatı, gücünü inovasyon ve sanayi altyapısından alıyor
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BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yapay zeka bağlantılı ihracatı 2026'nın ilk yarısında büyük bir artış sergileyerek ülkenin dış ticaretinin yeni simgesi haline geldi.

BEİJİNG, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yapay zeka bağlantılı ihracatı 2026'nın ilk yarısında büyük bir artış sergileyerek ülkenin dış ticaretinin yeni simgesi haline geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi He Shaojun salı günü gümrük verilerine atıfta bulunarak, ocak-haziran döneminde endüstriyel robot ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6, 3D yazıcı ihracatının ise yüzde 109,3 arttığını belirtti. He, bu güçlü büyümenin sağlam sanayi altyapısı ve sürekli inovasyon gibi çeşitli faktörlerden kaynaklandığını ifade etti.

He, Çin'in eksiksiz sanayi zincirinin, devasa iç pazarının, sürekli inovasyonunun ve açık uluslararası işbirliğinin ihracattaki artışı ortaklaşa desteklediğini belirtti. Bu avantajların tedarik zincirinde hızlı tepkiye, maliyet verimliliğine, teknolojik gelişime ve daha geniş küresel pazar erişimine katkı sağladığını ifade etti.

He ayrıca, yüksek kaliteli dış ticaret gelişimini sürdürmeye ve ilgili sektör ve işletmelerin küresel sanayi ve tedarik zincirleriyle derinlemesine entegrasyonunu destekleyerek küresel dijital, akıllı ve yeşil dönüşümü daha da canlandıracaklarını söyledi.

Bakanlık ayrıca aynı gün, "Sözde Kapasite Fazlası Meselesine İlişkin Çin'in Tutumu" başlıklı bir belge yayımladı. Çin'in modern sektörlerinin hızlı kalkınmasında inovasyonun önemini vurgulayan belgede, sektörlerin istikrarlı ve sağlıklı işleyişinin ise reformların sürekli derinleştirilmesine dayandığı belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua
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