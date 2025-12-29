Haberler

Çin'in Fujian Sahil Güvenliği Taiwan, Matsu ve Wuqiu Adaları Açıklarında Kolluk Devriyesi Başlattı

Güncelleme:
Çin'in Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi, Taiwan, Matsu ve Wuqiu adaları açıklarında kolluk devriyesine başladı. Devriyenin amacı, tek Çin ilkesine dayanarak Taiwan ve bağlı adalar üzerindeki yargı yetkisinin kullanılmasıdır.

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi pazartesi günü Taiwan, Matsu ve Wuqiu adaları açıklarındaki sularda kolluk devriyesi düzenlemeye başladı.

Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, internet üzerinden yapılan resmi açıklamada, devriyenin tek Çin ilkesi uyarınca Taiwan Adası ve bağlı adacıklar üzerindeki yargı yetkisinin kullanılması amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
