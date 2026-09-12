Haberler

Çin-Suudi Arabistan medya semineri Cidde'de düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CİDDE, 12 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Çin-Suudi Arabistan medya semineri, 10 Eylül 2026.

CİDDE, 12 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Çin-Suudi Arabistan medya semineri, 10 Eylül 2026.

Etkinlik perşembe günü Çin'in Cidde Başkonsolosluğu, İslam İşbirliği Teşkilatı Haber Ajansları Birliği ve Xinhua Haber Ajansı Riyad Bürosu tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Cui Huanyu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı

Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'nin Arda için söylediklerine bakın
Kılıçdaroğlu ve Özel aynı nikahta şahit: Bu kez tokalaşmadılar

Aynı nikahta şahit oldular

100 yaşına girdi, doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor

Doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor
Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman, ocakta gidiyor

Fenerbahçe yerine Galatasaray'ı seçmişti! Geldiğine bin pişman oldu
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı

Pes dedirten görüntü! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Bu mesaj kime? Miçotakis'ten provokatif Meis ziyareti

Miçotakis rahat durmuyor

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış