Çin-Suudi Arabistan medya semineri Cidde'de düzenlendi
CİDDE, 12 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Çin-Suudi Arabistan medya semineri, 10 Eylül 2026.
CİDDE, 12 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Çin-Suudi Arabistan medya semineri, 10 Eylül 2026.
Etkinlik perşembe günü Çin'in Cidde Başkonsolosluğu, İslam İşbirliği Teşkilatı Haber Ajansları Birliği ve Xinhua Haber Ajansı Riyad Bürosu tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Cui Huanyu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua