Çin-Singapur ortak deniz tatbikatı sona erdi

SANYA, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Singapur donanmalarının katılımıyla düzenlenen beş günlük ortak deniz tatbikatı çarşamba günü sona erdi. Tatbikat, iki ülke donanmaları arasındaki tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve bölgesel barış ve istikrarı koruma kapasitelerini güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Bu türde beşinci kez düzenlenen tatbikat, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kenti yakınlarındaki sularda ve hava sahasında, liman ve deniz olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi.

Tatbikatın liman aşamasında, iki taraf üst düzey toplantılar ve planlama görüşmeleri gerçekleştirip, karşılıklı gemi ziyaretleri gibi çeşitli etkinlikler düzenledi.

Tatbikatın deniz aşamasında ise iletişim eğitimleri, filo manevraları ve hava fotoğrafçılığı, denizde ikmal ve ortak arama kurtarma operasyonları gibi sekiz tatbikat gerçekleştirildi.

Çin donanmasından yapılan açıklamada, bu düzenli ortak tatbikatların, iki ülke donanmaları arasındaki karşılıklı güveni daha da güçlendirdiği, tatbiki işbirliğini teşvik ettiği ve aynı zamanda bölge barış ve istikrarına ortaklaşa katkıda bulunma yeteneklerini artırdığı belirtildi.

İlki 2015 yılında gerçekleştirilen Çin-Singapur ortak deniz tatbikatları, son yıllarda iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin olağan bir parçası haline geldi. Çin donanması, Mayıs 2025'teki ortak tatbikat için Singapur'a bir güdümlü füze fırkateyni ve bir mayın önleme gemisi göndermişti.

Çin, Singapur'un yanı sıra Tayland ve Kamboçya'nın aralarında bulunduğu komşu ülkelerle de rutin ortak tatbikat ve eğitimler düzenliyor.

Kaynak: Xinhua