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Çin, Shijian-31 Uydusunu Uzaya Fırlattı

Çin, Shijian-31 Uydusunu Uzaya Fırlattı
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Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-3B roketiyle Shijian-31 uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydu, uzay ortamının tespiti için kullanılacak.

XİCHANG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Salı günü Beijing saatiyle 17.45'te Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle fırlatılan Shijian-31 uydusu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Uydu ağırlıklı olarak uzay ortamının tespiti için kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi serisinin 651. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua
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