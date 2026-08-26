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Çin Seddi'nde Büyüleyici Sabah Manzarası

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ZUNHUA, 26 Ağustos(Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua kentinde bulunan Çin Seddi'nin bir bölümündeki sabah manzarası görülüyor, 25 Ağustos 2026. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua)

ZUNHUA, 26 Ağustos(Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua kentinde bulunan Çin Seddi'nin bir bölümündeki sabah manzarası görülüyor, 25 Ağustos 2026. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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