Çin Seddi'nde Büyüleyici Sabah Manzarası
ZUNHUA, 26 Ağustos(Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua kentinde bulunan Çin Seddi'nin bir bölümündeki sabah manzarası görülüyor, 25 Ağustos 2026. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua)
ZUNHUA, 26 Ağustos(Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua kentinde bulunan Çin Seddi'nin bir bölümündeki sabah manzarası görülüyor, 25 Ağustos 2026. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua