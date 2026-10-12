Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Lai Ching-te'nin barışa tehdit olduğunu söyledi

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BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin, son konuşmasıyla hem Taiwan için bir sorun kaynağı hem de barışa yönelik bir tehdit olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Chen pazar günkü basın toplantısında, Lai'nin cumartesi günü Taiwan'da yaptığı konuşma hakkında değerlendirmelerde bulundu. Lai, söz konusu konuşmasında ayrılıkçı gündemini yinelemiş ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki gerilimi körüklemişti.

Chen, son yıllarda parti çıkarları uğruna ayrılıkçılık peşinden giden ve yeniden birleşmeyi reddeden Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, böyle yaparak Taiwan Boğazı'ndaki istikrarı baltaladığını ve adanın geleceğini feda ettiğini söyledi.

Sözcü, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ada çevresinde düzenli olarak gerçekleştirdiği tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin, "'Taiwan'ın bağımsızlığı' peşinde koşan ayrılıkçı faaliyetleri ve dış müdahale komplolarını caydırmak ve Taiwanlı soydaşların güvenlik ve refahını korumak amacıyla yürütüldüğünü" vurguladı.

Chen, "Taiwanlı soydaşların, ayrılıkçı güçlerle mücadele etme, dış müdahaleye karşı çıkma, barışı koruma ve ulusal yeniden canlanmanın sonuçlarını paylaşmada anakara ile birlikte hareket etmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua