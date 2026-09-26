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Çin Sahil Güvenliği, Filipinler'i Güney Çin Denizi'nde provokasyonlara karşı uyardı

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Çin Sahil Güvenliği, Filipinler'i Güney Çin Denizi'nde provokasyonlara karşı uyardı
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Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Filipinler'e provokatif eylemlere son verme çağrısı yaptı. Jiang, Filipinler'in Ren'ai Jiao'da yasadışı karaya oturtulmuş gemisine ikmal gönderdiğini, Çin Sahil Güvenliği'nin gemiyi izleyip uyardığını ve önlemlerin yasal olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Filipinler'e tüm provokatif ve sorun çıkarıcı eylemlerine derhal son verme çağrısında bulunarak, Çin Sahil Güvenliği'nin ülkenin toprak egemenliğini, denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağı uyarısında bulundu.

Jiang cuma günkü basın toplantısında, Filipinler'in sözünde durmadığını ve Çin'in ikna çabalarına rağmen tavrını değiştirmeyerek perşembe günü Güney Çin Denizi'ndeki Ren'ai Jiao'da yasadışı şekilde karaya oturtulmuş Filipinler'e ait gemiye malzeme teslim etmek üzere bir gemi gönderdiğini söyledi.

Çin Sahil Güvenliği'nin Filipinler'e ait ikmal gemisini bölgede izlediğini ve hoparlörle uyarılarda bulunduğunu belirten sözcü, alınan önlemlerin tamamen yasalara uygun olduğunu kaydetti.

Sözcü, Filipinler tarafının provokatif eylemlerde bulunup konuyu abartılı biçimde gündeme getirerek Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Kuralları Deklarasyonu'nu ciddi şekilde ihlal ettiğini ve bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde zedelediğini vurguladı.

Jiang, Ren'ai Jiao ve çevresindeki sular da dahil olmak üzere Nansha Adaları'nda yasalara uygun şekilde haklarını korumak üzere kolluk operasyonlarına devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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