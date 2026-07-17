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Çin: Rusya ile Askeri İşbirliğimiz, Barış ve İstikrarın Korunması Açısından Önemli

Çin: Rusya ile Askeri İşbirliğimiz, Barış ve İstikrarın Korunması Açısından Önemli
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin-Rusya askeri işbirliğinin iki ülkenin egemenliğini ve güvenliğini koruma ile uluslararası ve bölgesel barışı sürdürmede önemli rol oynadığını belirtti. '2026 Ortak Deniz' tatbikatı ve ortak devriyelerin tamamlandığını, bu faaliyetlerin ittifak kurmama ve üçüncü tarafı hedef almama ilkelerine dayandığını vurguladı.

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin-Rusya askeri işbirliğinin, iki ülkenin egemenliğini ve güvenliğini koruma ve uluslararası ve bölgesel barış ile istikrarı sürdürme konusunda önemli bir rol oynadığını söyledi.

Jiang cuma günkü basın toplantısında Çin ve Rusya'nın kısa süre önce gerçekleştirdiği ortak deniz tatbikatı ve ortak devriye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"2026 Ortak Deniz" adlı tatbikata katılan birliklerin, tüm görevleri başarıyla tamamladığını belirten Jiang, tatbikatın ardından iki tarafın ortak deniz devriyeleri gerçekleştirdiğini ifade etti.

Jiang, Çin ve Rus orduları arasındaki yıllık işbirliği planı çerçevesinde gerçekleştirilen bu faaliyetlerin, iki ordunun deniz güvenliği tehditleriyle ortaklaşa mücadele etme yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Jiang, bu faaliyetlerin mevcut uluslararası veya bölgesel durumla ilgisi olmadığını da belirtti.

Jiang, Çin-Rusya askeri işbirliğinin ittifak kurmama, cepheleşmeme ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama ilkelerine dayandığını vurguladı.

Jiang, "İlgili tarafların Çin-Rusya askeri işbirliğini nesnel ve rasyonel bir bakış açısıyla değerlendirmesini, asılsız spekülasyonlardan vazgeçmesini ve karalama ve köpürtme amaçlı faaliyetlerine son vermesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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