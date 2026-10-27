Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin özel temsilcileri Ortadoğu, Körfez, Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'na gidecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in özel temsilcilerinin yakında Ortadoğu, Körfez, Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki ülkelere ziyaret edeceğini söyledi. Ziyaretlerin diyaloğu kolaylaştırıp gerilimi azaltmayı ve durumun kötüleşmesini önlemeyi amaçladığını belirtti.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Ortadoğu, Körfez, Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu'ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Çin'in özel temsilcilerinin yakında söz konusu bölgelerdeki ülkelere ziyaretler gerçekleştireceğini söyledi.

Guo, salı günü düzenlenen basın toplantısında, bu bölgelerde uzun süredir devam eden çatışmalardan ve bu çatışmaların daha geniş bir coğrafyada yol açtığı etkilerden derin endişe duyduklarını belirtti. Guo, ilgili taraflara anlaşmazlıklarını diyalog ve müzakere yoluyla çözme ve en kısa sürede kalıcı bir ateşkes sağlama çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Çin'in barış görüşmelerini teşvik etmeye her daim kararlı olduğunu vurgulayan Guo, ziyaretlerin taraflar arasında temas ve diyaloğu kolaylaştırmayı, gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmayı ve durumun daha da kötüleşmesini önlemeyi amaçladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor

Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada

Eski sevgiliden tornavidalı intikam! Çığlıklar mahalleyi inletti
3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar

3 yaşındaki futbolcuyu sahada durduramayınca bakın ne yaptılar
Özgür Özel'den belediye başkanının 86 yaşındaki babanın gözaltına alınmasına tepki

Özel'den operasyon tepkisi! Başkanın 86 yaşındaki babası da gözaltında
Erzurum'da 14 araçlık konvoyla kız istemeye gitti! Çekicideki otomobile patinaj yaptırdılar

Kız istemeye 14 araçlık konvoyla gitti! Sonunda özür diledi
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Erdoğan'a seslenip yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Hazal Subaşı: Biraz fazla yoğunuz evlenmek için

Hazal Subaşı’ndan evlilik açıklaması: Seneye belki
Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı

Derbide olay sözler! Ne yaptın Lukaku?