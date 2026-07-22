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Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin ordusunun kuruluş yılı vesilesiyle resepsiyon verdi

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Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin ordusunun 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkentte bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Çin'in Ankara Büyükelçisi, askeri ataşe, Türk yetkililer ve yabancı diplomatik misyon temsilcileri katıldı. Konuşmalarda iki ülke arasındaki askeri ve savunma işbirliğinin geliştiği vurgulandı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin ordusunun 99'uncu kuruluş yılı münasebetiyle başkentte resepsiyon düzenledi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Yang Jianjun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yanı sıra yabancı ülkelerin diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı.

Askeri Ataşe Yang, burada yaptığı konuşmada, Çin ordusunun kuruluş yılını kutlayarak, dünya barışının korunmasına katkı sunduklarını belirtti.

"Son yıllarda Çin ve Türkiye silahlı kuvvetleri arasında her düzeydeki temaslar giderek daha sık hale gelirken, farklı kuvvetler ve çeşitli alanlardaki somut işbirliği de istikrarlı biçimde ilerlemektedir." ifadesini kullanan Yang, Çin-Türkiye ilişkilerinin sürekli derinleştiğinin altını çizdi.

Genel Müdür Altındağ da "Tarih boyunca köklü devlet geleneklerine sahip olan Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağlar, bugün her alanda olduğu gibi askeri ve savunma alanlarında da gelişmeye devam etmektedir." diyerek, iki ülkenin küresel düzeyde barış, istikrar ve huzurun tesisi için de sorumluluk üstlendiğine dikkati çekti.

Değişen güvenlik mimarisi ve asimetrik tehditlerin köklü geçmişe sahip orduların stratejik işbirliğini zorunlu kıldığını söyleyen Altındağ, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu, karşılıklı saygı ve güvene dayalı işbirliğini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Davetliler, konuşmaların ardından aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Can Efesoy
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