Çin Ordusu'nun 99. yılı Ankara'da kutlandı

(ANKARA) - Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda, Türkiye ile Çin arasındaki askeri ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verildi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı. Program, Türkiye ve Çin'in milli marşlarının okunmasıyla başladı.

"İKİ ÜLKE SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR"

Resepsiyonda konuşan Çin'in Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Yang Jianjun, bu yıl Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55'inci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu stratejik yönlendirmeler doğrultusunda iki ülke ilişkilerinin derinleştiğini belirten Yang, farklı alanlardaki iş birliğinin silahlı kuvvetler arasındaki ilişkilere de yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Yang, iki ülke ordularının devlet başkanları arasında varılan mutabakatları hayata geçirerek stratejik iletişimi derinleştirmesi, siyasi karşılıklı güveni artırması ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliğini genişletmesi temennisinde bulundu.

"Kadim İpek Yolu'nun iki büyük medeniyeti birbirine bağladığını" vurgulayan Yang, yeni dönemde bu tarihi bağların yeniden canlılık kazanacağına inandıklarını söyledi."

"KÖKLÜ İLİŞKİLER GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR"

MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ da konuşmasında, Türkiye ile Çin arasındaki köklü ilişkilerin askeri ve savunma alanlarında gelişmeye devam ettiğini belirtti.

"Orduların yalnızca kendi ülkelerinin güvenliğini sağlamakla kalmadığını aynı zamanda küresel barış ve istikrarın korunmasında da önemli sorumluluklar üstlendiğini" ifade eden Altındağ, değişen güvenlik ortamı ve asimetrik tehditlerin stratejik iş birliğini zorunlu hale getirdiğini söyledi."

Kaynak: ANKA