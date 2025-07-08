Çin-Nepal Sınırında Heyelan: 17 Kayıp

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Heyelan görüntüleri

Çin ile Nepal sınırında yer alan Gyirong Limanı bölgesinde meydana gelen heyelan nedeniyle toplam 17 kişiden haber alınamıyor.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin ile Nepal sınırında yer alan Gyirong Limanı bölgesinde meydana gelen heyelan nedeniyle toplam 17 kişiden haber alınamıyor.

Yerel yetkililere göre heyelan salı sabahı saat 05.00 sularında meydana geldi.

Kayıplardan 11'inin sınırın Çin tarafında, diğer 6'sının ise Nepal tarafında çalışan Çinli inşaat işçileri olduğu bildirildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabiri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)